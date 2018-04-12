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Учёные: Замороженные фрукты могут являться источником гепатита

В Австралии зафиксировано семь случаев заражения гепатитом А после употребления фруктов из Испании. Исследование показало, что источником болезни являются замороженные гранаты.

Учёные: Замороженные фрукты могут являться источником гепатита


Учёные рассказали, как человек может заразиться гепатитом А съев замороженный фрукт. Вирус находит распространение, когда фекальные массы больного человека, которые попадают на предмет. Различают несколько способов передачи гепатита: бытовой и через половой контакт. Гепатит А очень сильный вирус, небольшое количество фекалий может привести к заражению. Инфекция может жить на руках и предметах в течение нескольких часов.

Учёные считают, что заражённые гепатитом А гранаты прибыли из Испании. Власти рекомендовали австралийцам избавиться от приобретённых фруктов. Все случаи инфицирования были зарегистрированы в штате Новый Южный Уэльс. Подобные случаи уже происходили в некоторых странах. Тогда гепатит передавался через устрицы, салат латук, сушеные томаты и замороженные ягоды.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:00
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