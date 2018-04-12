Fujifilm анонсировала самый длинный объектив F4 для зеркальной камеры GFX
Без сомнения, фотографы-профессионалы, а также любители не могут быть не заинтересованы представленными компанией Fujifilm обновлениями для ряда моделей зеркальных камер. Кроме того, от производителей стало известно о выходе самого длинного объектива F4, предназначенного для GFX.
Fujifilm должна оснастить камеры X-H1, X-T2, X100F APS-C и X-E3 обновленной прошивкой. Эти модели будут иметь опции внутренней записи F-Log и режим 1080p/120 кадров в секунду. Через использование логарифмической тональной кривой в камере сохранен диапазон в видео. Для увеличения работы улучшен автофокус зеркальных камер.
Владельцы GFX 50S теперь имеют возможность приобрести самый длинный объектив F4 на 240 миллиметров. Предварительно, его стоимость может достичь 3 тысяч долларов. Для новинки специалистами запущен 1.4X телеконвертер ценою в 850 долларов. Удлинительные трубки будут стоить 400 долларов. Эти аксессуары смогут увеличить возможности макросов.
Fujifilm должна оснастить камеры X-H1, X-T2, X100F APS-C и X-E3 обновленной прошивкой. Эти модели будут иметь опции внутренней записи F-Log и режим 1080p/120 кадров в секунду. Через использование логарифмической тональной кривой в камере сохранен диапазон в видео. Для увеличения работы улучшен автофокус зеркальных камер.
Владельцы GFX 50S теперь имеют возможность приобрести самый длинный объектив F4 на 240 миллиметров. Предварительно, его стоимость может достичь 3 тысяч долларов. Для новинки специалистами запущен 1.4X телеконвертер ценою в 850 долларов. Удлинительные трубки будут стоить 400 долларов. Эти аксессуары смогут увеличить возможности макросов.
Технологии
Добавил: George21 Сегодня, 21:50