Жители Мексики были испуганы появлением НЛО над домами

Корабль пришельцев двигался без звука, а также решил немного зависнуть над частным сектором, чтобы рассмотреть окрестности. Он был похож на летающую тарелку и не напоминал обычный воздушный транспорт. Люди решили зафиксировать НЛО, пока он позировал перед камерами.Затем аппарат растворился в воздухе, вызвав у горожан небольшую панику. Они решили отправить материалы исследователям, чтобы понять причину появления гуманоидов на территории страны.