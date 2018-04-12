Жители Мексики были испуганы появлением НЛО над домами
В сетях было опубликовано видео, сделанное свидетелями события из небольшого мексиканского городка. Жители были испуганы появлением НЛО над домами, потому что раньше никогда не сталкивались с внеземными объектами.
Корабль пришельцев двигался без звука, а также решил немного зависнуть над частным сектором, чтобы рассмотреть окрестности. Он был похож на летающую тарелку и не напоминал обычный воздушный транспорт. Люди решили зафиксировать НЛО, пока он позировал перед камерами.
Затем аппарат растворился в воздухе, вызвав у горожан небольшую панику. Они решили отправить материалы исследователям, чтобы понять причину появления гуманоидов на территории страны.
Корабль пришельцев двигался без звука, а также решил немного зависнуть над частным сектором, чтобы рассмотреть окрестности. Он был похож на летающую тарелку и не напоминал обычный воздушный транспорт. Люди решили зафиксировать НЛО, пока он позировал перед камерами.
Затем аппарат растворился в воздухе, вызвав у горожан небольшую панику. Они решили отправить материалы исследователям, чтобы понять причину появления гуманоидов на территории страны.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:40