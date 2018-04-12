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Экс-участник «Дома-2» Кирилл Щетинин предложил руку и сердце Елизавете Триандафилиди

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Кирилл Щетинин, который строил отношения с Ольгой Рапунцель, не смог пройти мимо новости о расставании Елизаветы Триандафилиди и Алексея Чайчица.

В своем Instagram парень посвятил девушке пост, написав, что ее расставание с возлюбленным плохо сказалось на его сне, так как он потерял покой.

Экс-участник «Дома-2» Кирилл Щетинин предложил руку и сердце Елизавете Триандафилиди

«Ну что, Лизок, дошли до меня неприятные известия. Осталась ты одна одинешенька. Ваша ссора с Алексеем мне как ножом по сердцу», - написал бывший спортсмен.

Также он предложил Триандафилиди выйти за него замуж, пообещав взять к себе ее дочку и даже дать ей свою фамилию.

Фанаты Кирилла оценили энтузиазм и упорство парня, еще не забыв, что в периметр он пришел именно к Елизавете, однако отметили, что она девушка не его полета и посоветовали поискать кого попроще.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:50
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