Экс-участник «Дома-2» Кирилл Щетинин предложил руку и сердце Елизавете Триандафилиди

«Ну что, Лизок, дошли до меня неприятные известия. Осталась ты одна одинешенька. Ваша ссора с Алексеем мне как ножом по сердцу», - написал бывший спортсмен.

В своем Instagram парень посвятил девушке пост, написав, что ее расставание с возлюбленным плохо сказалось на его сне, так как он потерял покой.Также он предложил Триандафилиди выйти за него замуж, пообещав взять к себе ее дочку и даже дать ей свою фамилию.Фанаты Кирилла оценили энтузиазм и упорство парня, еще не забыв, что в периметр он пришел именно к Елизавете, однако отметили, что она девушка не его полета и посоветовали поискать кого попроще.