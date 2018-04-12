Учёные: Проглатывание жвачки может привести к закупорке кишечника
Американские учёные рассказали, что происходит при проглатывании жвачки. Угрожать здоровью человека может регулярное проглатывание резинки, она может стать причиной закупорки кишечника. Если человек случайно проглотил жвачку, скорее всего, она выйдет естественным путём.
Учёные рассказали, какой путь проделывает жвачка при попадании в кишечник. Некоторые полагают, что резинка при проглатывании остаётся навечно в желудке. На самом деле жвачка не опасна для здоровья, однако ситуация изменяется если человек её постоянно проглатывает. Попадание резинки в желудок запускает процесс переработки и выделения желудочного сока. Однако так как жвачку невозможно расщепить, она преодолевает всю пищеварительную систему и через день-два выходит наружу естественным путём.
Осложнения для здоровья может наступить, если человек регулярно проглатывает жвачку. В этом случае скопление резинок в кишечнике может привести к его закупориванию и сильному запору.
Учёные рассказали, какой путь проделывает жвачка при попадании в кишечник. Некоторые полагают, что резинка при проглатывании остаётся навечно в желудке. На самом деле жвачка не опасна для здоровья, однако ситуация изменяется если человек её постоянно проглатывает. Попадание резинки в желудок запускает процесс переработки и выделения желудочного сока. Однако так как жвачку невозможно расщепить, она преодолевает всю пищеварительную систему и через день-два выходит наружу естественным путём.
Осложнения для здоровья может наступить, если человек регулярно проглатывает жвачку. В этом случае скопление резинок в кишечнике может привести к его закупориванию и сильному запору.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:20