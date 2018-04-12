Учёные: Проглатывание жвачки может привести к закупорке кишечника

Учёные рассказали, какой путь проделывает жвачка при попадании в кишечник. Некоторые полагают, что резинка при проглатывании остаётся навечно в желудке. На самом деле жвачка не опасна для здоровья, однако ситуация изменяется если человек её постоянно проглатывает. Попадание резинки в желудок запускает процесс переработки и выделения желудочного сока. Однако так как жвачку невозможно расщепить, она преодолевает всю пищеварительную систему и через день-два выходит наружу естественным путём.Осложнения для здоровья может наступить, если человек регулярно проглатывает жвачку. В этом случае скопление резинок в кишечнике может привести к его закупориванию и сильному запору.