Муж Ксении Бородиной возобновил филологическую игру от Теоны

«Поиграем? Что означает слово «бибибута» на Теонином языке? Победит тот кто первым напишет правильный ответ в комментариях. Фото победителя я выставлю у себя в stories.. *правильный ответ напишу завтра под этим фото», - написал Курбан под последней публикацией.



«Моя дочь говорила БАБА - УТА это было доброе утро!!! Скорее всего это доброе утро», «Может как предостережение «бибибута» - «машина едет»», «Вопрос очень легкий. «Доброе утро» Теюшка говорит. Я слышала это в инсте Ксюши», «Папа спрашивает: «Ты пристёгнута?» Она: «Да,бибибута»», «связано что-то с обувью, например просьба надеть ботиночки», - разошлись во мнениях пользователей Сети.

Несколько часов назад в личном микроблоге Курбана Омарова появилась новая фотография 2-летней Теоны Курбановны. Под снимком муж ТВ-звезды решил возобновить филологические задачки от малышки.Большое количество поклонников семейства Бородиной-Омарова тут же принялись предполагать, что же на самом деле имеет в виду маленькая Теюшка, говоря «бибибута».Кто-то заявил, что так девочка желает своим родным доброе утро, кто-то, что так красавица говорит на машину, а кто-то и вовсе заявил, что давно знает ответ на этот вопрос, ведь ранее они уже слышали это слово от Теи в Инстаграме ее мамы.