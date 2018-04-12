Учёные: Люди лояльно относятся к татуировкам на женском теле

Учёные провели опрос, в котором было задействовано многомиллионное население Франции. В ходе исследования специалисты показывали респондентам фотографии татуировок на женском теле и просили дать свою оценку увиденному. Традиционно принято считать, что люди негативно относятся к девушкам с изображениями на коже. Однако опрос показал, что общественное мнение уже давно изменилось.Многие люди действительно считают, что на теле женщины не должно быть татуировок, однако большая часть опрошенных оказалась лояльна к нательной живописи. Некоторые назвали татуировки красивым и эстетичным украшением. Учёные пришли к мнению, что стереотип о татуировках себя изжил.