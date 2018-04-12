Александр Гобозов ждет достойной оценки своих благих поступков

Однако Гобозов не учел, что добрые дела, как правило, делаются бескорыстно и иногда благодарности за них дождаться сложно.К своим достоинствам Гобозов относит выплату алиментов Алиане Устиненко и своему сыну, которым оставил бизнес, авто и все нажитое имущество. Помимо этого Саша оплачивает коммуналку за родительский дом и даже дает маме на продукты деньги, но не всегда.В новых отношениях с Ольгой Жариковой Александр вновь «сел в лужу». Катя Зиновьева получила от Гобозова шубу и погашения долгов, а Ивана Дилова может теперь учиться за счет Саши в ВУЗе.Все это казалось бы хорошо, если бы Александр Гобозов не кричал на всех углах о своих благодеяниях и не возмущался, что его не ценят по заслугам. В итоге мужчина очередной раз почувствовал себя «лохом», которого просто использовали.