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Александр Гобозов ждет достойной оценки своих благих поступков

Вновь вернувшийся на проект «Дом-2» Александр Гобозов заявляет, что намерен найти свою любовь на реалити-шоу, но со стороны это выглядит как попытка дождаться благодарности за свои благие дела.

Однако Гобозов не учел, что добрые дела, как правило, делаются бескорыстно и иногда благодарности за них дождаться сложно.

Александр Гобозов ждет достойной оценки своих благих поступков

К своим достоинствам Гобозов относит выплату алиментов Алиане Устиненко и своему сыну, которым оставил бизнес, авто и все нажитое имущество. Помимо этого Саша оплачивает коммуналку за родительский дом и даже дает маме на продукты деньги, но не всегда.

Александр Гобозов ждет достойной оценки своих благих поступков

В новых отношениях с Ольгой Жариковой Александр вновь «сел в лужу». Катя Зиновьева получила от Гобозова шубу и погашения долгов, а Ивана Дилова может теперь учиться за счет Саши в ВУЗе.

Все это казалось бы хорошо, если бы Александр Гобозов не кричал на всех углах о своих благодеяниях и не возмущался, что его не ценят по заслугам. В итоге мужчина очередной раз почувствовал себя «лохом», которого просто использовали.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:26
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