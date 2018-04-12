Учёные: Физически активные люди имеют более талантливых детей
Немецкие учёные доказали, что на талант детей влияет физическая активность их родителей. Способность к обучению зависит от личных качеств ребёнка, а также от образа жизни, который ведут его родители.
Учёные из Немецкого центра по дегенеративным заболеваниям провели эксперимент, в котором были задействованы лабораторные грызуны. Наблюдения показали, что умственные способности потомства во многом зависят от образа жизни родителей. Исследование доказало, что ответственность за передачу наследственной информации и генов лежит по большей части на взрослых.
Учёные сообщают, что у физически активных грызунов потомство рождалось с повышенной синоптической пластичностью гиппокампа. Данная область мозга ответственна за обучение. Дальнейшие исследования показали, что за передачу наследственной информации отвечают микроРНК miRNA212 и miRNA132, накапливаемые в сперматозоидах.
Учёные из Немецкого центра по дегенеративным заболеваниям провели эксперимент, в котором были задействованы лабораторные грызуны. Наблюдения показали, что умственные способности потомства во многом зависят от образа жизни родителей. Исследование доказало, что ответственность за передачу наследственной информации и генов лежит по большей части на взрослых.
Учёные сообщают, что у физически активных грызунов потомство рождалось с повышенной синоптической пластичностью гиппокампа. Данная область мозга ответственна за обучение. Дальнейшие исследования показали, что за передачу наследственной информации отвечают микроРНК miRNA212 и miRNA132, накапливаемые в сперматозоидах.
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50