Учёные: Физически активные люди имеют более талантливых детей

Учёные из Немецкого центра по дегенеративным заболеваниям провели эксперимент, в котором были задействованы лабораторные грызуны. Наблюдения показали, что умственные способности потомства во многом зависят от образа жизни родителей. Исследование доказало, что ответственность за передачу наследственной информации и генов лежит по большей части на взрослых.Учёные сообщают, что у физически активных грызунов потомство рождалось с повышенной синоптической пластичностью гиппокампа. Данная область мозга ответственна за обучение. Дальнейшие исследования показали, что за передачу наследственной информации отвечают микроРНК miRNA212 и miRNA132, накапливаемые в сперматозоидах.