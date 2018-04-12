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Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq

В чешской компании Skoda готовят к презентации новый компактный кроссовер Kamiq. Внешний дизайн нового автомобиля был рассекречен три месяца назад, а теперь в сети появились фотографии паркетника.

Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq


Новый кроссовер Skoda Kamiq в модельном ряду производителя расположится на ступень ниже модели Skoda Karoq. Новинка предназначена для китайского рынка, официальная презентация Skoda Kamiq состоится 25 апреля.

Интерьер компактного кроссовера выполнен позаимствован у модели Karoq. Здесь появится аналогичная передняя панель, видоизменённые вентиляционные дефлекторы, такое же рулевое колесо, похожая центральная консоль и приборная панель.

В качестве силового агрегата нового кроссовера выступает бензиновый двигатель объёмом 1,5 литра, генерирующий 110 лошадиных сил. Работает мотор на пару с механической трансмиссией или с «роботом» DSG. Также автомобиль комплектуется передним приводом.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 20:40
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Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq
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