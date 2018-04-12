На картине “Голова Христа” американцы увидели изображение жуткого лица

Семья жила в старом доме 50-х годов, где сразу после постройки стали происходить паранормальные события. Ночами незримые шаги были слышны в коридорах, а собаки внезапно начинали лаять и смотреть на пустые углы. Затем в помещениях было холодно даже в сильную жару, а техника быстро портилась. Люди не могли спать из-за холодных прикосновений призраков, стаскивающих их с кровати. Даже священник не мог решить данную проблему, а сам инцидент случился на Рождество.Тогда члены семьи делали снимки и запечатлели репродукцию шедевра Уорнера Солмана, написанного художником в 40-х годах. Через много лет во время просмотра архивов американцы заметили жуткий лик на стекле, а эксперты подтвердили подлинность явления. Это мог быть незримый мучитель живых особ, решивший выйти из своего мира.