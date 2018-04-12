Backstage с фотосессии сексуальной экс-участницы «Дом-2» Виктории Берниковой
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Виктория Берникова порадовала поклонников новыми костюмчиками собственного производства.
Несмотря на то, что Виктория довольно давно покинула Периметр, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная брюнетка обновляет личный микроблог, выкладывая в Сеть свежие фотографии и видеоролики, некоторые из которых вызывают у пользователей восторг.
Ни для кого не является секретом, что зачастую после ухода за ворота многие участники начинают заниматься собственным делом. Кто-то открывает магазины одежды, кто-то караоке-бары, а кто-то и вовсе исчезает из поля зрения телезрителей.
Не так давно Берникова также решила заняться своим делом. Брюнетка занялась одеждой собственного производства, которую активно рекламирует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.
Несколько часов назад Виктория опубликовала в блог новый видеоролик, под которым сообщила своим поклонникам, что с приходом весны в ее магазине можно отыскать очень много довольно ярких и разнообразных нарядов.
Нужно сказать, что многим фолловерам очень понравился костюм, который решила продемонстрировать Берникова, а некоторые в очередной раз заявили, что восхищаются девушкой, ведь она производит красивую одежду для полненьких женщин.
Несмотря на то, что Виктория довольно давно покинула Периметр, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная брюнетка обновляет личный микроблог, выкладывая в Сеть свежие фотографии и видеоролики, некоторые из которых вызывают у пользователей восторг.
Ни для кого не является секретом, что зачастую после ухода за ворота многие участники начинают заниматься собственным делом. Кто-то открывает магазины одежды, кто-то караоке-бары, а кто-то и вовсе исчезает из поля зрения телезрителей.
Не так давно Берникова также решила заняться своим делом. Брюнетка занялась одеждой собственного производства, которую активно рекламирует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.
Несколько часов назад Виктория опубликовала в блог новый видеоролик, под которым сообщила своим поклонникам, что с приходом весны в ее магазине можно отыскать очень много довольно ярких и разнообразных нарядов.
«С этой весны мы отшиваем одежду в большом объёме на наличие и эти красавчики уже в наличии! Часть, ранее забронированных, уже улетела к своим хозяйкам... Наши костюмы доступны в красном цвете с сине-красной и зелено-красной тесьмой..», - написала под видео экс-звезда «Дома-2».
Нужно сказать, что многим фолловерам очень понравился костюм, который решила продемонстрировать Берникова, а некоторые в очередной раз заявили, что восхищаются девушкой, ведь она производит красивую одежду для полненьких женщин.
«Блин супер костюмчик», «Вика Вы большая молодец. Вы даёте возможность женщинам больше 42 размера красиво одеваться», «Супер», - пишут комментаторы.