Backstage с фотосессии сексуальной экс-участницы «Дом-2» Виктории Берниковой

«С этой весны мы отшиваем одежду в большом объёме на наличие и эти красавчики уже в наличии! Часть, ранее забронированных, уже улетела к своим хозяйкам... Наши костюмы доступны в красном цвете с сине-красной и зелено-красной тесьмой..», - написала под видео экс-звезда «Дома-2».

«Блин супер костюмчик», «Вика Вы большая молодец. Вы даёте возможность женщинам больше 42 размера красиво одеваться», «Супер», - пишут комментаторы.

Несмотря на то, что Виктория довольно давно покинула Периметр, за ее личной жизнью продолжают активно наблюдать многочисленные зрители. Каждый день обворожительная брюнетка обновляет личный микроблог, выкладывая в Сеть свежие фотографии и видеоролики, некоторые из которых вызывают у пользователей восторг.Ни для кого не является секретом, что зачастую после ухода за ворота многие участники начинают заниматься собственным делом. Кто-то открывает магазины одежды, кто-то караоке-бары, а кто-то и вовсе исчезает из поля зрения телезрителей.Не так давно Берникова также решила заняться своим делом. Брюнетка занялась одеждой собственного производства, которую активно рекламирует у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.Несколько часов назад Виктория опубликовала в блог новый видеоролик, под которым сообщила своим поклонникам, что с приходом весны в ее магазине можно отыскать очень много довольно ярких и разнообразных нарядов.Нужно сказать, что многим фолловерам очень понравился костюм, который решила продемонстрировать Берникова, а некоторые в очередной раз заявили, что восхищаются девушкой, ведь она производит красивую одежду для полненьких женщин.