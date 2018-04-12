В Ижевске пройдет флэшмоб в поддержку участницы «Евровидения-2018» исполнительницы Юлии Самойловой

Горожане хотят поддержать российскую исполнительницу, искренне веря и надеясь на ее победу на престижном песенном конкурсе.Флэшмоб в Ижевске запланирован на 14 апреля. Участников добровольной акции просят зарегистрироваться для того, чтобы знать точное число всех, кто примет участие в необычном мероприятии.Организаторы акции сейчас занимаются подготовкой плаката и слогана в поддержку молодой исполнительницы Юлии Самойловой.