В Ижевске пройдет флэшмоб в поддержку участницы «Евровидения-2018» исполнительницы Юлии Самойловой
В Ижевске состоится флэшмоб, целью которого является выразить поддержку представительнице России на «Евровидении-2018» певицы Юлии Самойловой.
Горожане хотят поддержать российскую исполнительницу, искренне веря и надеясь на ее победу на престижном песенном конкурсе.
Флэшмоб в Ижевске запланирован на 14 апреля. Участников добровольной акции просят зарегистрироваться для того, чтобы знать точное число всех, кто примет участие в необычном мероприятии.
Организаторы акции сейчас занимаются подготовкой плаката и слогана в поддержку молодой исполнительницы Юлии Самойловой.
Горожане хотят поддержать российскую исполнительницу, искренне веря и надеясь на ее победу на престижном песенном конкурсе.
Флэшмоб в Ижевске запланирован на 14 апреля. Участников добровольной акции просят зарегистрироваться для того, чтобы знать точное число всех, кто примет участие в необычном мероприятии.
Организаторы акции сейчас занимаются подготовкой плаката и слогана в поддержку молодой исполнительницы Юлии Самойловой.
Культура
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 20:20