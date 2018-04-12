Дарья Пынзарь срочно реанимирует свои волосы после Турции
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram ролик, котором расхваливает микрокапсульное наращивание волос.
Блондинистые локоны пришлось реанимировать после турецкого солнца и моря, где Дарья вместе с детьми провела довольно долгое время и даже поговаривали, что она остается там жить.
«Всего за несколько часов я превратилась в принцессу и моё настроение взлетело до небес!», - пишет Дарья.
Но подписчики Пынзарь не разделяют ее оптимизма, так как не увидели особой разницы между тем, что было и тем, что стало. Хейтеры откровенно иронизируют по поводу волос Дарьи, называя их волосюшками, которые к тому же еще и ненастоящими оказались.
«А что в тебе родного осталось?», - вопрошают антифанаты, так как испытывают ощущение, что просто помыли и уложили волосы красиво.
Сама Дарья не отреагировала на негативные выпады в свою сторону и благодарна мастерам за свое «весеннее преображение».
Блондинистые локоны пришлось реанимировать после турецкого солнца и моря, где Дарья вместе с детьми провела довольно долгое время и даже поговаривали, что она остается там жить.
«Всего за несколько часов я превратилась в принцессу и моё настроение взлетело до небес!», - пишет Дарья.
Но подписчики Пынзарь не разделяют ее оптимизма, так как не увидели особой разницы между тем, что было и тем, что стало. Хейтеры откровенно иронизируют по поводу волос Дарьи, называя их волосюшками, которые к тому же еще и ненастоящими оказались.
«А что в тебе родного осталось?», - вопрошают антифанаты, так как испытывают ощущение, что просто помыли и уложили волосы красиво.
Сама Дарья не отреагировала на негативные выпады в свою сторону и благодарна мастерам за свое «весеннее преображение».