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Дарья Пынзарь срочно реанимирует свои волосы после Турции

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь опубликовала в Instagram ролик, котором расхваливает микрокапсульное наращивание волос.

Блондинистые локоны пришлось реанимировать после турецкого солнца и моря, где Дарья вместе с детьми провела довольно долгое время и даже поговаривали, что она остается там жить.

Дарья Пынзарь срочно реанимирует свои волосы после Турции

«Всего за несколько часов я превратилась в принцессу и моё настроение взлетело до небес!», - пишет Дарья.

Но подписчики Пынзарь не разделяют ее оптимизма, так как не увидели особой разницы между тем, что было и тем, что стало. Хейтеры откровенно иронизируют по поводу волос Дарьи, называя их волосюшками, которые к тому же еще и ненастоящими оказались.

«А что в тебе родного осталось?», - вопрошают антифанаты, так как испытывают ощущение, что просто помыли и уложили волосы красиво.

Сама Дарья не отреагировала на негативные выпады в свою сторону и благодарна мастерам за свое «весеннее преображение».
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:02
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