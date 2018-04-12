Огромный луч света над Техасом вызвал беспокойство у американцев
В сетях было опубликовано фото, сделанное жителями штата Техас. Свидетели события из города Рокуолла запечатлели на камеру огромный луч света, вызвавший беспокойство у американцев.
Люди сначала подумали о солнечном аналоге, однако потом заметили, что светило расположилось в другой стороне от загадочного объекта. Никто не мог пояснить природу возникшей аномалии, так что мнения американцев разделились. Одни лица считали луч чудом Бога, а исследователи сразу вспомнили о пришельцах, посетивших страну.
Многие жители упомянули о климатическом оружии, которое сейчас проходит испытания. В эту версию событий верят эксперты, потому что уже сталкивались с аналогичной ситуацией в 2001 г, так что она повторяется снова.
Люди сначала подумали о солнечном аналоге, однако потом заметили, что светило расположилось в другой стороне от загадочного объекта. Никто не мог пояснить природу возникшей аномалии, так что мнения американцев разделились. Одни лица считали луч чудом Бога, а исследователи сразу вспомнили о пришельцах, посетивших страну.
Многие жители упомянули о климатическом оружии, которое сейчас проходит испытания. В эту версию событий верят эксперты, потому что уже сталкивались с аналогичной ситуацией в 2001 г, так что она повторяется снова.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00