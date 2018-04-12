Кратеры спутника Плутона назвали именами сказочных персонажей

Учёные сообщают о том, что первые объекты спутника Плутона Харона получили свои названия. Имена для кратеров были выбраны благодаря публичной компании Our Pluto, где любой желающий мог предложить свой вариант названия для объектов. Из тысячи были выбраны двенадцать вариантов.Некоторые кратеры и расщелины были названы в честь сказочных или книжных персонажей и их средств передвижения. На карте появились названия: Садко, Немо, Пиркс, Ревати, Дороти, Арго, Мапджет, Калеуче. Своими геолокациями обзавелись философ Нассредин, писательница Батлер, кинорежиссёр Кубрик и фантаст Кларк. Учёные смогли составить карту Харона благодаря работе зонда New Horizon. В 2015 году он подлетел к спутнику Плутона на максимально близкое расстояние в 12,5 тыс.км.