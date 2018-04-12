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Учёные: Добавки железа могут вызвать рак толстой кишки

Учёные из Технологического университета Чалмерса выяснили, что некоторые добавки железа могут вызывать развитие рака толстой кишки. Чаще всего эти соединения используются как пищевые или медицинские добавки.

Учёные: Добавки железа могут вызвать рак толстой кишки


Учёные обнаружили, что добавки железа провоцируют образование рака толстой кишки. Речь идёт о цитрате железа и трехвалентном EDTA, которые популярны в развитых странах. Эксперименты на лабораторных грызунах подтвердили влияние вещества на увеличение биомаркера рака.

Учёные выяснили, что даже самые маленькие дозы добавок железа могут повлиять на увеличение количества раковых клеток. Сейчас фармацевтический рынок содержит большое количество таких добавок, которые могут содержать в составе до 20 различных соединений. Традиционно эти препараты считаются неопасными. Кроме того, соединения железа могут добавляться в продукты питания. Исследования показало, что лучшим источником железа являются натуральные продукты.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:10
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