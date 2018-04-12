Суровый взгляд младшей дочери Ксении Бородиной рассмешил подписчиков

«Какие красивые и счастливые», «Доча копия папа и это здорово!», «Маленькая принцесса», «От папки больше взяла», - написали фанаты.

На снимке малышка запечатлена вместе с мамой и папой. Однако фанатов знаменитого семейства позабавил взгляд Теи. В кадре девчушка застыла с суровой гримасой, глядя на камеру. Сама Ксения отметила веселым смайлом этот суровый взгляд младшей дочери, а также добавила, что Тея взяла от мамы и папы самое лучшее.Поклонники буквально «взорвались» массой комментариев с умилениями и теплыми словами. Напоминаем, что аудитория Бородиной просто обожает публикации с малышкой Теоной, так и в этот раз публика с радостью встретила новый пост.