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Суровый взгляд младшей дочери Ксении Бородиной рассмешил подписчиков

Знаменитая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина снова порадовала поклонников новым фото со своей младшей дочкой Теоной.

Суровый взгляд младшей дочери Ксении Бородиной рассмешил подписчиков

На снимке малышка запечатлена вместе с мамой и папой. Однако фанатов знаменитого семейства позабавил взгляд Теи. В кадре девчушка застыла с суровой гримасой, глядя на камеру. Сама Ксения отметила веселым смайлом этот суровый взгляд младшей дочери, а также добавила, что Тея взяла от мамы и папы самое лучшее.

Поклонники буквально «взорвались» массой комментариев с умилениями и теплыми словами. Напоминаем, что аудитория Бородиной просто обожает публикации с малышкой Теоной, так и в этот раз публика с радостью встретила новый пост.

«Какие красивые и счастливые», «Доча копия папа и это здорово!», «Маленькая принцесса», «От папки больше взяла», - написали фанаты.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:51
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