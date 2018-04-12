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Ольга Рапунцель ради дочери отказалась от сладкого

Практически две недели прошло с тех пор, как участница телепроекта «Дом-2» Ольга Рапунцель стала мамой, а потому она уже начала потихоньку знакомить свою дочь с окружающим миром.

По словам девушки, их семейный врач разрешила выносить девочку на 20-30 минут, а потом постепенно добавлять к прогулке по 10 минут.

Ольга Рапунцель ради дочери отказалась от сладкого

Оля призналась, что дочерь очень нравится гулять на улице и после прогулки она очень хорошо и крепко спит, так что у нее появляется время на домашние хлопоты и себя.

Рапунцель отмечает, что наслаждается своим материнством и совсем справляется.

«Бывает устаю и не высыпаюсь конечно, каждые 2 часа просыпаемся, сон для меня это мечта - доча у нас грудная девочка», - пишет в своем микроблоге она.

Ольга Рапунцель ради дочери отказалась от сладкого

Также звезда телестройки рассказала, что поскольку кормит ребенка грудью, то старается правильно питаться и придерживаться назначенной доктором диеты, главным правилом которой является – отсутствие сладостей.

«Все, что сейчас со мной происходит, мне все нравится», - подчеркнула супруга Димы Дмитренко.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:49
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