Ольга Рапунцель ради дочери отказалась от сладкого

«Бывает устаю и не высыпаюсь конечно, каждые 2 часа просыпаемся, сон для меня это мечта - доча у нас грудная девочка», - пишет в своем микроблоге она.

«Все, что сейчас со мной происходит, мне все нравится», - подчеркнула супруга Димы Дмитренко.

По словам девушки, их семейный врач разрешила выносить девочку на 20-30 минут, а потом постепенно добавлять к прогулке по 10 минут.Оля призналась, что дочерь очень нравится гулять на улице и после прогулки она очень хорошо и крепко спит, так что у нее появляется время на домашние хлопоты и себя.Рапунцель отмечает, что наслаждается своим материнством и совсем справляется.Также звезда телестройки рассказала, что поскольку кормит ребенка грудью, то старается правильно питаться и придерживаться назначенной доктором диеты, главным правилом которой является – отсутствие сладостей.