Беременной звезде «Дома-2» Марии Адоевцевой нелегко дается расставание с мужем

Венчание Марии с ее возлюбленным Михаилом состоялось в июне минувшего года, и довольно длительное время никто не догадывался, что между молодыми людьми серьезные и искренние чувства и только убедившись в этом, Адоевцева решила пойти под венец.И у Марии и у Михаила есть дочери от прошлых отношений, а сейчас супруги ожидают появления на свет их общего ребенка, но вынуждены расстаться.Несмотря на тяжесть расставания, Мария находит и плюсы в сложившейся ситуации. Ведь во время следующей встречи их чувства освежатся, а любовь вспыхнет с новой силой.