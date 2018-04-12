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Беременной звезде «Дома-2» Марии Адоевцевой нелегко дается расставание с мужем

Участница «Дома-2» Мария Адоевцева несмотря на сове «интересное положение» решила отправиться вместе с детьми к бабушке в Одессу, но ей очень легко дается расставание с мужем.

Венчание Марии с ее возлюбленным Михаилом состоялось в июне минувшего года, и довольно длительное время никто не догадывался, что между молодыми людьми серьезные и искренние чувства и только убедившись в этом, Адоевцева решила пойти под венец.

Беременной звезде «Дома-2» Марии Адоевцевой нелегко дается расставание с мужем

И у Марии и у Михаила есть дочери от прошлых отношений, а сейчас супруги ожидают появления на свет их общего ребенка, но вынуждены расстаться.

Беременной звезде «Дома-2» Марии Адоевцевой нелегко дается расставание с мужем

Несмотря на тяжесть расставания, Мария находит и плюсы в сложившейся ситуации. Ведь во время следующей встречи их чувства освежатся, а любовь вспыхнет с новой силой.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:47
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