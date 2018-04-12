На 79-м году жизни скончался Наум Брод, первый режиссер Аллы Пугачевой

Режиссер Наум Брод и восходящая звезда отечетсвенной эстрады Алла Пугачева познакомились в тот момент, когда будущей Примадонне было 25 лет. Режиссер стал автором первого концерта Пугачевой, которая называлась «Ты, я и песня», повлияв в какой-то мере на дальнейший успех в карьере певицы.Скончался Наум Брод 26 марта, и похоронен был на Хованском кладбище 30 марта. Данные об этом появились на его странице в социальной сети. В последние дни жизни режиссер написал в своем микроблоге о том, что приходит возраст, при котором уходит страх перед смертью, но появляется неуважение к жизни, которая слишком коротка, суетна, беспомощна перед смертью.Коллеги и друзья приносят соболезнования родным и близким Наума Брода.