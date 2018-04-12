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На 79-м году жизни скончался Наум Брод, первый режиссер Аллы Пугачевой

Стало известно о том, на 79-м году 26 марта скончался известный драматург и перый режиссер Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Наум Брод.

На 79-м году жизни скончался Наум Брод, первый режиссер Аллы Пугачевой


Режиссер Наум Брод и восходящая звезда отечетсвенной эстрады Алла Пугачева познакомились в тот момент, когда будущей Примадонне было 25 лет. Режиссер стал автором первого концерта Пугачевой, которая называлась «Ты, я и песня», повлияв в какой-то мере на дальнейший успех в карьере певицы.



Скончался Наум Брод 26 марта, и похоронен был на Хованском кладбище 30 марта. Данные об этом появились на его странице в социальной сети. В последние дни жизни режиссер написал в своем микроблоге о том, что приходит возраст, при котором уходит страх перед смертью, но появляется неуважение к жизни, которая слишком коротка, суетна, беспомощна перед смертью.

Коллеги и друзья приносят соболезнования родным и близким Наума Брода.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 19:50
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