В пустыне КНР построен современный комплекс отелей для туристов
После того, как виртуальные исследователи заметили на Google Maps загадочные сооружения в пустыне КНР, пользователи сетей были шокированы такими находками. Однако здания необычной конструкции оказались комплексом отелей для туристов.
Когда ролик был опубликован авторами, люди сразу предположили, что это могут быть секретные военные объекты или внеземные сооружения, расположенные в безлюдном уголке страны. Вот только конструкции с шипами стали частью “Песчаного лотоса”, а дизайнеры сохранили иллюзию “плавучести” благодаря уникальному виду кровли.
Удивленные зрители не могли понять, кто будет выбирать для себя столь странное место отдыха. Оказалось, что отели пользуются большой популярностью у богатых людей, а также являются дорогим удовольствием. Гости не только любуются экзотической природой, но и могут устроить гонки на верблюдах или заняться песчаным серфингом.
Когда ролик был опубликован авторами, люди сразу предположили, что это могут быть секретные военные объекты или внеземные сооружения, расположенные в безлюдном уголке страны. Вот только конструкции с шипами стали частью “Песчаного лотоса”, а дизайнеры сохранили иллюзию “плавучести” благодаря уникальному виду кровли.
Удивленные зрители не могли понять, кто будет выбирать для себя столь странное место отдыха. Оказалось, что отели пользуются большой популярностью у богатых людей, а также являются дорогим удовольствием. Гости не только любуются экзотической природой, но и могут устроить гонки на верблюдах или заняться песчаным серфингом.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:40