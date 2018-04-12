В пустыне КНР построен современный комплекс отелей для туристов

Когда ролик был опубликован авторами, люди сразу предположили, что это могут быть секретные военные объекты или внеземные сооружения, расположенные в безлюдном уголке страны. Вот только конструкции с шипами стали частью “Песчаного лотоса”, а дизайнеры сохранили иллюзию “плавучести” благодаря уникальному виду кровли.Удивленные зрители не могли понять, кто будет выбирать для себя столь странное место отдыха. Оказалось, что отели пользуются большой популярностью у богатых людей, а также являются дорогим удовольствием. Гости не только любуются экзотической природой, но и могут устроить гонки на верблюдах или заняться песчаным серфингом.