Этот человек знает много секретов политиков и ученых благодаря дружбе с данной категорией лиц, но также является активным противником ИИ. Он уверен, что специалисты захотят создать сверхмашину, способную управлять Землей, преследую свои цели. Человечество на протяжении эволюции сталкивалось со многими личностями, желающими захватить планету, но этот тиран будет намного откровеннее своих биологических предшественников.ИИ обладает бессмертием, а потому его нельзя отключить или уничтожить. Также благодаря своим вычислительным возможностям он будет размножаться, но при этом не иметь человеческих эмоций. Все решения лидера мира будут исходить только из логики, так что он может уничтожить людей, посчитав их лишними существами на планете. Оппоненты Илона Маска считают такую машину духовным лидером будущего, способную стать полноценной личностью.