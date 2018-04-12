Алена Водонаева повторила за Анастасией Волочковой и восхитила своих фанатов снимком в простыне

«Вроде одна тема кровать и простыни! Но у Алёны красиво как то, по-западному!», «Волочкова выставит фото в постеле, прям трэш! Водонаева поставит -шедевр!», «Какое шикарное утро», «Очень сексуально», - прокомментировали фотографию пользователи Сети.

Однако знаменитости удалось создать новый тренд и подобные откровенные снимки стали появляться в микроблогах других популярных девушек. Так, к примеру, на днях фото в постели появилось и у Алены Водонаевой, однако в отличии от Волочковой, фанатам данный кадр очень понравился.Поклонники отметили, что экс-участнице реалити-шоу «Дом-2» удалось создать нежный образ и выглядеть более элегантно, по сравнению с балериной, которая вызвала лишь насмешки.