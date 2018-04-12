Библейское пророчество назвало 23 апреля началом Апокалипсиса

Он отметил, что Солнце вместе с Луной окажутся в созвездии Девы, описанной пророком в виде женщины со звездной короной на голове. Объекты будут лежать под ее ногами, а сама она плачет от боли перед вторым пришествием Христа. Также в это время загадочное небесное тело вызовет извержения вулканов вместе с цунами и землетрясениями.Первые упоминания о Нибиру появились в конце 90-х годов, после чего многие представители религии стали искать ее признаки в текстах. NASA не обнаружило присутствие планеты в Солнечной системе, хотя уже не отрицает факт ее существования, а исследователи отметили, что по мере приближения к Земле она активно “сжигает” облака.