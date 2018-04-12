Библейское пророчество назвало 23 апреля началом Апокалипсиса
Исследователь Дэвид Мид после расшифровки библейского пророчества выяснили, что 23 апреля станет началом Апокалипсиса. Земля будет уничтожена благодаря появлению на небе планеты Нибиру.
Он отметил, что Солнце вместе с Луной окажутся в созвездии Девы, описанной пророком в виде женщины со звездной короной на голове. Объекты будут лежать под ее ногами, а сама она плачет от боли перед вторым пришествием Христа. Также в это время загадочное небесное тело вызовет извержения вулканов вместе с цунами и землетрясениями.
Первые упоминания о Нибиру появились в конце 90-х годов, после чего многие представители религии стали искать ее признаки в текстах. NASA не обнаружило присутствие планеты в Солнечной системе, хотя уже не отрицает факт ее существования, а исследователи отметили, что по мере приближения к Земле она активно “сжигает” облака.
Он отметил, что Солнце вместе с Луной окажутся в созвездии Девы, описанной пророком в виде женщины со звездной короной на голове. Объекты будут лежать под ее ногами, а сама она плачет от боли перед вторым пришествием Христа. Также в это время загадочное небесное тело вызовет извержения вулканов вместе с цунами и землетрясениями.
Первые упоминания о Нибиру появились в конце 90-х годов, после чего многие представители религии стали искать ее признаки в текстах. NASA не обнаружило присутствие планеты в Солнечной системе, хотя уже не отрицает факт ее существования, а исследователи отметили, что по мере приближения к Земле она активно “сжигает” облака.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:00