Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado станет практичным фургоном

Отмечается, что новый фургон имеет только два пассажирских сиденья спереди, за ними установлена перегородка с сеткой, а в верхней части находится люк. Вместо багажного отделения и второго ряда сидений имеется ровная платформа предназначенная для поклажи, при этом задние окна закрыты заглушками в цвет кузова.В список оснащения фургона Toyota Land Cruiser Prado Utility Commercial входят коленные и боковые аэрбеги, кондиционер, стальные 17-дюймовые колёсные диски, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, галогеновые фары со световым индикатором, ассистент контроля прицепа и мультимедийный центр с цветным дисплеем.Под капотом фургона установлен турбированный дизельный двигатель объёмом 1,8 литра производительностью 180 лошадиных сил, который работает на пару с «механикой». На рынок новый фургон выйдет в июле 2018 года, его цена стартует от 27 546 фунтов стерлингов.