Горожане помнят о таком событии и отмечают его в своих сообществах. Они во время конкурса красоты самых лучших объектов Солнечной системы первое место отдали родной планете, после которой лавры победителя достались Юпитеру. Затем последние места разделили между собой Сатурн и Венера.Только 6% людей никогда не слышали о подвиге Юрия Гагарина, а также только 3% лиц помнят полеты Белки и Стрелки. Жители не сомневаются в реальности существования пришельцев, так как были свидетели, лично видевшие НЛО, но еще среди населения было замечено много романтиков.