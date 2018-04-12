Большинство жителей Хабаровска мечтают улететь в космос
Хабаровские социологи перед Днем космонавтики провели исследование. Они выяснили, что большинство жителей мечтают улететь в космос, а также поселиться на поверхности Луны или Марса.
Горожане помнят о таком событии и отмечают его в своих сообществах. Они во время конкурса красоты самых лучших объектов Солнечной системы первое место отдали родной планете, после которой лавры победителя достались Юпитеру. Затем последние места разделили между собой Сатурн и Венера.
Только 6% людей никогда не слышали о подвиге Юрия Гагарина, а также только 3% лиц помнят полеты Белки и Стрелки. Жители не сомневаются в реальности существования пришельцев, так как были свидетели, лично видевшие НЛО, но еще среди населения было замечено много романтиков.
Горожане помнят о таком событии и отмечают его в своих сообществах. Они во время конкурса красоты самых лучших объектов Солнечной системы первое место отдали родной планете, после которой лавры победителя достались Юпитеру. Затем последние места разделили между собой Сатурн и Венера.
Только 6% людей никогда не слышали о подвиге Юрия Гагарина, а также только 3% лиц помнят полеты Белки и Стрелки. Жители не сомневаются в реальности существования пришельцев, так как были свидетели, лично видевшие НЛО, но еще среди населения было замечено много романтиков.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:30