Учёные разработали новый метод борьбы с гепатитом

Учёные сообщают, что наибольшей эффективностью в борьбе с гепатитом С на ранних стадиях отличается комбинация sofosbuvir/ravidasvir. Данные препараты являются простым и доступным методом, стоимость одного курса лечения не будет превышать 300 долларов. Специалисты отмечают, что принимать лекарства необходимо будет 12 недель, затем больному потребуется дополнительная реабилитация.Учёные готовятся провести клинические испытания нового метода борьбы с гепатитом. Специалисты прогнозируют, что эффективность комбинации препаратов составит 97%. Как только лекарства пройдут все тесты, они появятся в продаже в Малайзии, где наибольшее количество больных гепатитом.