Татьяна Васильева в 71 год сделала ещё одну пластическую операцию

Татьяна Васильева является одной из немногих актрис, которые не стыдятся своего стремления совершенствовать внешность с помощью пластических хирургов. Знаменитость считает, что в любом возрасте женщина обязана выглядеть хорошо, а если появляется возможность выглядеть даже моложе настоящих лет, то отказываться от неё нет абсолютно никакого смысла.Последнюю операцию 71-летняя актриса пережила совсем недавно, в конце марта. Контурная пластика губ понадобилась Татьяне Васильевой для того, чтобы подправить форму, поднять уголки, которые с возрастом опускаются, а также разровнять морщины. Подобная процедура подразумевает под собой заполнение подкожного пространства специальными филлерами, изготовленными на основе гиалуроновой кислоты, а также обеспечивает годовой результат, после чего необходимо повторно обращаться в клинику.