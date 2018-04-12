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Татьяна Васильева в 71 год сделала ещё одну пластическую операцию

Актриса Татьяна Васильева в скором времени похвастается результатом очередной пластической операции. Знаменитость впервые обратилась за помощью к пластическим хирургам ещё в 90-х годах из-за утяжеляющих взгляд мешков под глазами.

Татьяна Васильева в 71 год сделала ещё одну пластическую операцию

Татьяна Васильева является одной из немногих актрис, которые не стыдятся своего стремления совершенствовать внешность с помощью пластических хирургов. Знаменитость считает, что в любом возрасте женщина обязана выглядеть хорошо, а если появляется возможность выглядеть даже моложе настоящих лет, то отказываться от неё нет абсолютно никакого смысла.

Последнюю операцию 71-летняя актриса пережила совсем недавно, в конце марта. Контурная пластика губ понадобилась Татьяне Васильевой для того, чтобы подправить форму, поднять уголки, которые с возрастом опускаются, а также разровнять морщины. Подобная процедура подразумевает под собой заполнение подкожного пространства специальными филлерами, изготовленными на основе гиалуроновой кислоты, а также обеспечивает годовой результат, после чего необходимо повторно обращаться в клинику.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:12
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