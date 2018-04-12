Ксения Собчак призналась в любви к японской еде

«Моя слабость - японская еда. А любимый ресторан - конечно же Matsuhisa в Лос-Анджелесе. Хорошо, когда твои друзья об этом знают:)», - подписала публикацию она.

Пару дней назад, она оставила сына и мужа, отправившись вместе со своими подругами в США. Причем фанаты ожидали, что первое опубликованное фото с такого девичника будет на фоне каких-то достопримечательностей или ресторана, однако Ксения выложила снимок с роллами.Стоит отметить, что среди подписчиков Собчак нашлось огромное количество любителей роллов, который поспешили поделиться с девушкой своими любимыми ресторанами, в которых их едят.Также поклонники пожелали теледиве хорошего времяпровождения, попросив публиковать побольше фотографий.