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Ксения Собчак призналась в любви к японской еде

Экс-ведущая телепроекта «Дом-2» и журналист Ксения Собчак, которая в этом году участвовала в президентской гонке, после окончания выборов отправилась вместе со своей семьей в Таиланд, где провела несколько дней.

Пару дней назад, она оставила сына и мужа, отправившись вместе со своими подругами в США. Причем фанаты ожидали, что первое опубликованное фото с такого девичника будет на фоне каких-то достопримечательностей или ресторана, однако Ксения выложила снимок с роллами.

Ксения Собчак призналась в любви к японской еде

«Моя слабость - японская еда. А любимый ресторан - конечно же Matsuhisa в Лос-Анджелесе. Хорошо, когда твои друзья об этом знают:)», - подписала публикацию она.

Стоит отметить, что среди подписчиков Собчак нашлось огромное количество любителей роллов, который поспешили поделиться с девушкой своими любимыми ресторанами, в которых их едят.

Также поклонники пожелали теледиве хорошего времяпровождения, попросив публиковать побольше фотографий.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:02
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