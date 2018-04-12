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Искусственный интеллект научился по Twitter предсказывать вспышку сифилиса

Искусственный интеллект способен анализируя сообщения в Twitter предсказать наступление вспышки сифилиса. Изучение соцсети позволяет получить оценку знаний населения о болезнях, передаваемых половым путём.

Искусственный интеллект научился по Twitter предсказывать вспышку сифилиса


Учёные научили искусственный интеллект анализировать соцсети. Техника эволюционировала - теперь по постам в Twitter машины могу прогнозировать вспышку сифилиса в определённой местности. Специалисты воспользовались тем, что люди часто любят обсуждать свои проблемы в Сети. Пользуясь анонимностью некоторые не стесняясь делятся своей интимной жизнью.

Анализируя посты пользователей, искусственный интеллект даёт оценку знаний населения о заболеваниях, передаваемых половым путём. Используя ключевые слова, машины регистрируют вспышки болезней и то, как относятся люди к своему здоровью. Полученные данные позволяют спрогнозировать место будущей вспышки сифилиса. Таким образом технологии действуют на опережение.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 18:20
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