Минпромторг РФ разрешил продажу безрецептурных препаратов в супермаркетах

Торговые сети могут получить разрешение без специального соглашения, касающегося фармацевтической деятельности. Прежде всего, это касается компаний, занимающихся реализацией продуктов питания в розницу. Они должны будут сообщить Росздравнадзору о такой деятельности.В список разрешенных лекарств вошли 34 вида, среди которых есть антибиотики, сердечные препараты и аналоги от аллергии, а также это относится к ушным каплям и препаратам от насморка вместе с системами для переливания крови. Многие представители аптек отметили, что новшества могут стать причиной закрытия таких точек и вызовут рост фальсифицированной продукции на рынке, но потребителям она выгодна.