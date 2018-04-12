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Минпромторг РФ разрешил продажу безрецептурных препаратов в супермаркетах

Журналисты рассказали о новом законопроекте, принятом Минпромторгом РФ. Он разрешил продажу безрецептурных препаратов в супермаркетах.

Торговые сети могут получить разрешение без специального соглашения, касающегося фармацевтической деятельности. Прежде всего, это касается компаний, занимающихся реализацией продуктов питания в розницу. Они должны будут сообщить Росздравнадзору о такой деятельности.

Минпромторг РФ разрешил продажу безрецептурных препаратов в супермаркетах


В список разрешенных лекарств вошли 34 вида, среди которых есть антибиотики, сердечные препараты и аналоги от аллергии, а также это относится к ушным каплям и препаратам от насморка вместе с системами для переливания крови. Многие представители аптек отметили, что новшества могут стать причиной закрытия таких точек и вызовут рост фальсифицированной продукции на рынке, но потребителям она выгодна.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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