Особые бактерии в человеческом организме вызывают ожирение – Ученые
Американские ученые после исследования пищеварительного тракта у грызунов нашли особые бактерии. Они вызывают ожирение в человеческом организме.
Жирная пища у добровольцев переваривалась медленно, если у них отсутствовала микрофлора кишечника. Биологи исследовали ее содержимое и заметили микроорганизмы, относящиеся к Clostridiaceae. Они вырабатывают токсины, благодаря которым возникает лишний вес вместе с рядом опасных заболеваний.
Также количество такого вида возрастает после употребления вредного продукта и начинает изгонять другие полезные аналоги. Грызуны, получившие такие бактерии, быстрее своих собратьев стали страдать от ожирения.
Жирная пища у добровольцев переваривалась медленно, если у них отсутствовала микрофлора кишечника. Биологи исследовали ее содержимое и заметили микроорганизмы, относящиеся к Clostridiaceae. Они вырабатывают токсины, благодаря которым возникает лишний вес вместе с рядом опасных заболеваний.
Также количество такого вида возрастает после употребления вредного продукта и начинает изгонять другие полезные аналоги. Грызуны, получившие такие бактерии, быстрее своих собратьев стали страдать от ожирения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:00