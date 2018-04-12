Особые бактерии в человеческом организме вызывают ожирение – Ученые

Жирная пища у добровольцев переваривалась медленно, если у них отсутствовала микрофлора кишечника. Биологи исследовали ее содержимое и заметили микроорганизмы, относящиеся к Clostridiaceae. Они вырабатывают токсины, благодаря которым возникает лишний вес вместе с рядом опасных заболеваний.Также количество такого вида возрастает после употребления вредного продукта и начинает изгонять другие полезные аналоги. Грызуны, получившие такие бактерии, быстрее своих собратьев стали страдать от ожирения.