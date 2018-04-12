АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

«Ингосстрах» перестрахует компании Олега Дерипаски

Экономические санкции против российских олигархов, вывевших деньги и бизнес в Европу и Северную Америку, заставили «Ингосстрах» обратиться к РНПК, чтобы получить разрешение перестраховать риски компаний Олега Дерипаски. Это было сделано после вывода сделанного специалистами страхования из России, которые посчитали, что западные страховщики не возместят потери россиянам даже после снятия санкций.

После объявления 6 апреля нового списка "санкционных российских олигархов" Минфина США, западные страховщики отказываются перестраховывать их компании. В результате санкций, по сообщениям прессы, российские богачи потеряли до $12 млрд, потому возникла необходимость компенсировать эти потери.

«Ингосстрах» перестрахует компании Олега Дерипаски


Одним из таких инструментов компенсации потерь станет перестраховка российским «Ингосстрахом» (находится в ведении Центробанка) их компаний. Для этого его топ-менеджеры обратятся к РНПК (Российская национальная перестраховочная компания). В результате «Ингосстрах» компенсирует полный ущерб бизнесу попавших под американские санкции. По словам экономистов, общая сумма компенсаций может превысить десять миллиардов долларов.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные: "Мусорный остров" в Тихом океане обрёл
Антон Гусев заинтриговал подписчиков очередным
Названы самые доходные профессии в России
Каролина Бабенко из «Дома-2» набросилась на
Ученые: Нерегулярный секс вызывает заболевания
«Ингосстрах» перестрахует компании Олега Дерипаски
Сын Евгении Феофилактовой и Антона Гусева опять
Российские учёные придумали, как создать топливо
Швейцарская компания Glencore отказалась закупать
Земфира и Рената Литвинова не оправдали надежд
На фото 1917 года запечатлен путешественник во
Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров могут вернуться
Гоген Солнцев официально зарегистрировал брак с
Эмин Агаларов воссоединился с бывшей избранницей
Минобороны опубликовало документы о службе
Обнаженная Виктория Боня предложила подписчикам
Зрители «Дом-2» считают, что на проекте больше
В Сети критикуют Собчак за её одобрение позиции
Минприроды: Выброс диоксида азота зафиксирован в
Уфологи: На Луне обнаружен «космический портал»
Алексей Чайчиц рассказал, что Марина Африкантова
Зрители уверены, что Марго Овсянниковой на
Надежда Бабкина очаровала пользователей сетей
Подписчики были озадачены отсутствием бюста у
Бывший возлюбленный забрал у участницы
Учёные: Подо льдом в Арктике есть суперсолёные
Виктория Боня повесила на стену ковер, чтобы не
Никиту Джигурду постигла судьба Джигарханяна
Подруга Ольги Бузовой Белла Потемкина
Беспилотники США способны выследить и уничтожить
Просмотреть все новости