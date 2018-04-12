«Ингосстрах» перестрахует компании Олега Дерипаски
Экономические санкции против российских олигархов, вывевших деньги и бизнес в Европу и Северную Америку, заставили «Ингосстрах» обратиться к РНПК, чтобы получить разрешение перестраховать риски компаний Олега Дерипаски. Это было сделано после вывода сделанного специалистами страхования из России, которые посчитали, что западные страховщики не возместят потери россиянам даже после снятия санкций.
После объявления 6 апреля нового списка "санкционных российских олигархов" Минфина США, западные страховщики отказываются перестраховывать их компании. В результате санкций, по сообщениям прессы, российские богачи потеряли до $12 млрд, потому возникла необходимость компенсировать эти потери.
Одним из таких инструментов компенсации потерь станет перестраховка российским «Ингосстрахом» (находится в ведении Центробанка) их компаний. Для этого его топ-менеджеры обратятся к РНПК (Российская национальная перестраховочная компания). В результате «Ингосстрах» компенсирует полный ущерб бизнесу попавших под американские санкции. По словам экономистов, общая сумма компенсаций может превысить десять миллиардов долларов.
После объявления 6 апреля нового списка "санкционных российских олигархов" Минфина США, западные страховщики отказываются перестраховывать их компании. В результате санкций, по сообщениям прессы, российские богачи потеряли до $12 млрд, потому возникла необходимость компенсировать эти потери.
Одним из таких инструментов компенсации потерь станет перестраховка российским «Ингосстрахом» (находится в ведении Центробанка) их компаний. Для этого его топ-менеджеры обратятся к РНПК (Российская национальная перестраховочная компания). В результате «Ингосстрах» компенсирует полный ущерб бизнесу попавших под американские санкции. По словам экономистов, общая сумма компенсаций может превысить десять миллиардов долларов.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 17:10