«Ингосстрах» перестрахует компании Олега Дерипаски

После объявления 6 апреля нового списка "санкционных российских олигархов" Минфина США, западные страховщики отказываются перестраховывать их компании. В результате санкций, по сообщениям прессы, российские богачи потеряли до $12 млрд, потому возникла необходимость компенсировать эти потери.Одним из таких инструментов компенсации потерь станет перестраховка российским «Ингосстрахом» (находится в ведении Центробанка) их компаний. Для этого его топ-менеджеры обратятся к РНПК (Российская национальная перестраховочная компания). В результате «Ингосстрах» компенсирует полный ущерб бизнесу попавших под американские санкции. По словам экономистов, общая сумма компенсаций может превысить десять миллиардов долларов.