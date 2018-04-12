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Учёные: Эмоции помогут запомнить новые слова

Учёные из Пекинского педагогического университета провели исследование, показавшее, что эмоции влияют на запоминание новых слов. Эмоциональное состояние играет важную роль в контроле использования рабочей памяти.

Учёные: Эмоции помогут запомнить новые слова


Учёные выяснили, что эмоции позволяют контролировать работу некоторых когнитивных процессов. В ходе исследования был проведён эксперимент: 20 студенты должны были запомнить 18 слов на незнакомом языке. Все участники рассматривали изображения, вызывающие различные эмоции. Оказалось, что при высоком возбуждении слова быстрее запоминались, причём не важно испытывали добровольцы положительные или отрицательные эмоции.

Учёные считают, что эмоции контролируют использование рабочей памяти, также они играют важную роль при принятии решений. Этот механизм объясняется влиянием эмоциональных стимулов на ЦНС. Чем сильнее эмоция, тем значимее она влияет на когнитивные процессы. Исследование доказало, что это правило распространяется и на изучение нового языка.
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 17:50
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