АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Малые Ключи Соломона: Древние магические книги царя содержат тайные знания о формах бытия и не раскритикованы учеными
EUR 79.28 USD 64.06
Курс валют на 12.04.2018

Дети Евгении Добровольской часто боялись орущую и шатающуюся мать

Стало известно, что дети актрисы Евгении Добровольской часто боялись орущую и шатающуюся мать. Сама же артистка призналась, что каждую сыгранную в кино или театре роль она примеряла на себя и в реальной жизни.

Дети Евгении Добровольской часто боялись орущую и шатающуюся мать

Евгения Добровольская очень любит всех своих детей, а учитывая то, какая сложная у неё профессия, старается оберегать их от всего, что происходит во время съёмочного процесса. Актриса относится к тем звёздным мамам, которые не хотят, чтобы семья наблюдала за ней в работе, ведь иногда, со слов самой звезды, это выглядит просто страшно.

Нередко Евгении Добровольской приходилось играть не самых положительных персонажей, как, например, в спектакле «Деревня дураков», где ей досталась роль злоупотребляющей спиртным Любки. Накануне выступления актриса пошла забирать дочь из сада, а по пути домой вспоминала слова роли, пошатываясь, как того требовал сценарий, а маленькая Настя испуганно заявила: «Мама, ты что пьяная?».

Также несколько раз дети всё же уговаривали Добровольскую позволить им поприсутствовать на съёмочной площадке, но, увидев орущую в ярости маму, больше о подобном не просили.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные выяснили, что видят слепые люди во время
Татьяна Васильева в 71 год сделала ещё одну
Анна Седокова похудела после активных игр с сыном
Ксения Собчак призналась в любви к японской еде
Чернильное озеро в Алжире стало природным
Эксперт общественного мониторинга: В Кузбассе
Названа стоимость нового кроссовера Chery Tiggo 8
Дети Евгении Добровольской часто боялись орущую и
Ольга Рапунцель отказалась от сладкого ради своей
Ученые: Человеческий организм на 57% состоит из
Майя Донцова сомневается, что Алексей Купин
Мэрайя Кэри откровенно рассказала о проблемах с
Фанаты уверены, что Ольга Рапунцель и Дмитрий
Призрачные братья возле средневекового замка были
В новом клипе группа 5sta Family окунулась в
Олеся Лисовская назвала Соломенцева сумасшедшим
Подписчики Прохора Шаляпина подозревают его в
Испанцы ожидают прибытие планеты Нибиру после
Дмитрий Дмитренко хочет выгнать тещу со съёмной
Ученые: Физические нагрузки признаны лучшей
Возлюбленный Кэти Холмс в 50 лет злоупотребляет
В сеть выложили шпионские снимки Hyundai i30
Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой
Соколовский и Дакота с дочерью обустраиваются в
В Подмосковье замечен будущий кроссовер Audi SQ8
Экс-участница «Дом-2» Виктория Романец
В России подорожали автомобили Subaru
Дмитрий Тарасов выставил на обозрение супругу без
Анна Седокова поделилась с поклонниками своим
Volkswagen-MAN выпустит электрический фургон MAN
Просмотреть все новости