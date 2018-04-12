Дети Евгении Добровольской часто боялись орущую и шатающуюся мать

Евгения Добровольская очень любит всех своих детей, а учитывая то, какая сложная у неё профессия, старается оберегать их от всего, что происходит во время съёмочного процесса. Актриса относится к тем звёздным мамам, которые не хотят, чтобы семья наблюдала за ней в работе, ведь иногда, со слов самой звезды, это выглядит просто страшно.Нередко Евгении Добровольской приходилось играть не самых положительных персонажей, как, например, в спектакле «Деревня дураков», где ей досталась роль злоупотребляющей спиртным Любки. Накануне выступления актриса пошла забирать дочь из сада, а по пути домой вспоминала слова роли, пошатываясь, как того требовал сценарий, а маленькая Настя испуганно заявила: «Мама, ты что пьяная?».Также несколько раз дети всё же уговаривали Добровольскую позволить им поприсутствовать на съёмочной площадке, но, увидев орущую в ярости маму, больше о подобном не просили.