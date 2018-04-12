Ученые: Нерегулярный секс вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы у мужчин
Британские ученые после исследований выяснили, что нерегулярный секс вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы у мужчин. Результаты работ опубликованы в научных журналах.
Лица во время постоянных половых контактов, реже подвержены таким недугам, что также относится к атеросклерозу. Добровольцы мужского пола кроме хорошего кровообращения также имели здоровые сосуды, чего нельзя было сказать об участниках, имеющих редкий секс.
Женщины испытывают возбуждение, не зависящее от таких показателей, а потому у них нет проблем с сердечными недугами во время отсутствия интимной жизни. Данная проблема затрагивает только сильный пол, который должен обратить внимание на свое здоровье.
Лица во время постоянных половых контактов, реже подвержены таким недугам, что также относится к атеросклерозу. Добровольцы мужского пола кроме хорошего кровообращения также имели здоровые сосуды, чего нельзя было сказать об участниках, имеющих редкий секс.
Женщины испытывают возбуждение, не зависящее от таких показателей, а потому у них нет проблем с сердечными недугами во время отсутствия интимной жизни. Данная проблема затрагивает только сильный пол, который должен обратить внимание на свое здоровье.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:20