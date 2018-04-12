Ученые: Нерегулярный секс вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы у мужчин

Лица во время постоянных половых контактов, реже подвержены таким недугам, что также относится к атеросклерозу. Добровольцы мужского пола кроме хорошего кровообращения также имели здоровые сосуды, чего нельзя было сказать об участниках, имеющих редкий секс.Женщины испытывают возбуждение, не зависящее от таких показателей, а потому у них нет проблем с сердечными недугами во время отсутствия интимной жизни. Данная проблема затрагивает только сильный пол, который должен обратить внимание на свое здоровье.