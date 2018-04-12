Ольга Рапунцель отказалась от сладкого ради своей дочери
Участница одиозного реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапуцнель старается правильно питаться и даже ради дочери отказалась от сладкого, не смотря на то, что очень это любит.
Звезда телестройки рассказала, что справляется со своей новорожденной малышкой, однако сильно устает. Молодая мамочка каждый день гуляет с дочерью по 20-30 минут. Девчушка хорошо спит после прогулки, а также врач разрешил такие ежедневные прогулки.
Рапунцель призналась, что наслаждается каждым днем, проведенным с ребенком, несмотря на то, что устает и не высыпается. Так как малышка еще совсем грудная, Ольга начала соблюдать диету и правильно питаться.
Девушка сообщила, что очень любит сладости, но сейчас ей разрешено кушать только печенье, а значит, она все стерпит ради своей любимой дочки, рассказала «бренд» проекта «Дом-2».
Звезда телестройки рассказала, что справляется со своей новорожденной малышкой, однако сильно устает. Молодая мамочка каждый день гуляет с дочерью по 20-30 минут. Девчушка хорошо спит после прогулки, а также врач разрешил такие ежедневные прогулки.
Рапунцель призналась, что наслаждается каждым днем, проведенным с ребенком, несмотря на то, что устает и не высыпается. Так как малышка еще совсем грудная, Ольга начала соблюдать диету и правильно питаться.
Девушка сообщила, что очень любит сладости, но сейчас ей разрешено кушать только печенье, а значит, она все стерпит ради своей любимой дочки, рассказала «бренд» проекта «Дом-2».
«Я очень люблю сладости, но мне можно только печенье все, что сейчас со мной происходит, мне все нравится и Дай вам Бог того вдвойне, чего желаете вы мне», - сообщила Рапа в своем микроблоге.