Ольга Рапунцель отказалась от сладкого ради своей дочери

«Я очень люблю сладости, но мне можно только печенье все, что сейчас со мной происходит, мне все нравится и Дай вам Бог того вдвойне, чего желаете вы мне», - сообщила Рапа в своем микроблоге.

Звезда телестройки рассказала, что справляется со своей новорожденной малышкой, однако сильно устает. Молодая мамочка каждый день гуляет с дочерью по 20-30 минут. Девчушка хорошо спит после прогулки, а также врач разрешил такие ежедневные прогулки.Рапунцель призналась, что наслаждается каждым днем, проведенным с ребенком, несмотря на то, что устает и не высыпается. Так как малышка еще совсем грудная, Ольга начала соблюдать диету и правильно питаться.Девушка сообщила, что очень любит сладости, но сейчас ей разрешено кушать только печенье, а значит, она все стерпит ради своей любимой дочки, рассказала «бренд» проекта «Дом-2».