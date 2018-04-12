Названы самые доходные профессии в России

Исследование проводилось, выходя из анализа дохода представителей профессий по уровням «ведущий специалист» и «специалист». В результате оказалось, самыми высокооплачиваемыми в России специалистами оказались программисты, менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы.Совокупный ежемесячный доход программиста в Москве составляет 100-110 тысяч рублей, тогда, как в Петербурге – от 80 до 100 тысяч, а в регионах около 60-70 тысяч рублей.По результатам первого квартала 2018 года в разряд высокооплачиваемых также вннесли агентов по недвижимости, инженеров на производстве, специалистов по маркетингу и рекламе, экономистов и юристов. Их оклад в столице находится на уровне 70-80 тысяч рублей.Согласно исследованию, в течение будущих 7-10 лет россияне наиболее востребованными видят профессии в сфере промышленности и IT, социально ориентированные (здравоохранение, социальные услуги, образование), а также специальности в строительной сфере.