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Майя Донцова сомневается, что Алексей Купин находится в Египте

Участница реалити-шоу «Дом-2» Майя Донцова не понимает, почему ее возлюбленный Алексей Купин не выходит на связь.

С тех пор как Леша вместе с Ромой Капаклы отправился в Египет, от парней нет никакой информации. Ситуацию усугубляет тот факт, что Майя начала сомневаться в местонахождении своего избранника.

Майя Донцова сомневается, что Алексей Купин находится в Египте

На данный момент Донцова понимает, что Алексей даже не показал ей путевку в Египет, а значит, вероятность, что его там нет - довольно высока. Майя подозревает, что парень не покидал пределы нашей страны и проводит время на просторах России. А на связь не выходит специально, дабы ее проучить.

Пользователи Сети поддержали сомнения девушки и заверили, что не ей одной кажется, будто Купин поехал или в Питер, где они отлично проводят время с Романом, или в Одессу, к тому же время года позволяет отдохнуть на побережье Черного моря. Донцовой все это не нравится, однако выбора у нее нет.

«Да и так было понятно. Какой Египет? Хомяки удавятся даже сотую пару туфель, не то что за путевку в Египет», «Да в Одессе они булки греют», «Не верю, что Майка не знает, где он. Заранее договорились», - рассуждают поклонники телестройки.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:21
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