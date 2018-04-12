Фанаты уверены, что Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко хотят заработать на имени новорожденной дочери

Ни для кого не является секретом, что семейству Рапунцель-Дмитренко очень хорошо заплатили не только за то, чтобы снимать торжественную выписку из роддома, но и даже за то, чтобы их роды транслировали в «прямом эфире». На днях в Сети появилось сообщение, что участники не хотят озвучивать имя малышки только из-за того, что ждут за эту информацию финансовое вознаграждение.Нужно сказать, что не так давно Ольга Бузова, как будто бы случайно оговорилась о том, что на свет появилась Анастасия Дмитриевна Дмитренко. Все, конечно же, сразу начали поздравлять счастливых родителей с чудесным выбором имени, но как оказалось, не тут-то было.Отвечая на комментарии пользователей, Ольга и Дмитрий почти вместе заявили, что их девочку зовут не Настюша. «Бренды» в очередной раз решили подчеркнуть, что сообщат имя наследницы только по возвращению на «Дом-2».Стоит отметить, что многочисленные зрители уверены в том, что молодые родители не хотят называть имя малышки только из-за того, что планируют хорошенечко подзаработать на этой теме. Либо же участники намерены до последнего держать интригу только для того, чтобы их рейтинги с каждым днем продолжали расти.Напомним, что на днях Дмитренко сообщил поклонникам, что уже получил свидетельство о рождении малышки. А это означает только одно – девочка не только получила гражданство, но и имя. Только вот какое, по-прежнему остается загадкой.