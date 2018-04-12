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Курс валют на 12.04.2018

Швейцарская компания Glencore отказалась закупать 50 тыс. тонн алюминия "Росала"

Швейцарская корпорация Glencore в ближайшее время объявит о прекращении закупок 50 тысяч тонн алюминия "Росала" и глинозема. По словам сотрудников компании, это сделано из-за введенных санкций.

Ранее было объявлено, что из совета директоров UC Rusal вышел Айван Глаззенберг, генеральный директор Glencore. А сам трейдер отказался от сделки по обмену доли в UC Rusal на глобальные депозитарные расписки En+. Это стало возможным из-за введения санкций, пояснили в компании.

Швейцарская компания Glencore отказалась закупать 50 тыс. тонн алюминия "Росала"


Одновременно с брендами компании Олега Дерипаски отказались работать на Нью-Йоркской товарной бирже; при этом, ее рейтинги отозвали агентства Fitch и Moody’s. Риск потери западных инвестиций возрастает, так-как эта компания имеет еще значительный пакет акций в Роснефти Игоря Сечина. Кроме того, у российского монополиста более половины акций принадлежит другим иностранным компаниям: китайским (более 37%), катарским, французским.
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Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 16:50
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