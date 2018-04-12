Швейцарская компания Glencore отказалась закупать 50 тыс. тонн алюминия "Росала"

Ранее было объявлено, что из совета директоров UC Rusal вышел Айван Глаззенберг, генеральный директор Glencore. А сам трейдер отказался от сделки по обмену доли в UC Rusal на глобальные депозитарные расписки En+. Это стало возможным из-за введения санкций, пояснили в компании.Одновременно с брендами компании Олега Дерипаски отказались работать на Нью-Йоркской товарной бирже; при этом, ее рейтинги отозвали агентства Fitch и Moody’s. Риск потери западных инвестиций возрастает, так-как эта компания имеет еще значительный пакет акций в Роснефти Игоря Сечина. Кроме того, у российского монополиста более половины акций принадлежит другим иностранным компаниям: китайским (более 37%), катарским, французским.