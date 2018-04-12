В новом клипе группа 5sta Family окунулась в прошлое, чтобы его «исправить»

Не так давно пользователей Сети весьма порадовала новость о возвращении в группу 5sta Family её самой первой солистки Лои. Тогда на эмоциях от воссоединения коллектива ребята сразу же выпустили новую совместную песню под названием «Снова вместе». Поклонники оценили композицию, поздравив музыкантом с тем, что они наконец вернулись к тому самому первому составу, который когда-то полюбила публика.Совсем недавно 5sta Family сняли клип на эту же композицию, показав в сюжете ролика не только историю создания группы, но и тот трогательный момент, когда ребята так и не дождались Лою на вокзале, чтобы вместе ехать выступать, только в этот раз ребята «исправили» прошлое, и, дождавшись свою солистку, всё же продолжили совместные концерты.Фанаты пришли в восторг от видеоролика, назвав его очень милым, трогательным и искренним. Все участники коллектива 5sta Family также не скрывают радости от возвращения Лои в группу.