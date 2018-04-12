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Олеся Лисовская назвала Соломенцева сумасшедшим из-за опубликованных интимных фотографий

Известная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» заявила, что у ее экс-возлюбленного Вальтера Соломенцева «поехала крыша». Бывший священник опубликовал в Сети снимки, на которых Олеся Ликовская изображена в обнаженном виде.

Олеся Лисовская назвала Соломенцева сумасшедшим из-за опубликованных интимных фотографий

Звезда «Дома-2» ранее пыталась создать отношения с Вальтером на Поляне проекта. Затем, покинув периметр, пара продолжила жить вместе. А не так давно бывший священнослужитель решил разместить в Сети интимные фотографии с Олесей.

Лисовская решила ответить экс-возлюбленному и заявила, что ничего не боится. Девушка лишь переживает за то, как отреагируют родители на подобную выходку. Мама Олеси больна, и если с ней что-то случится, Лисовская не простит Вальтера. Экс-участница телестройки назвала мужчину сумасшедшим.

Стоит отметить, что некоторые опубликованные фото были сделаны без ведома девушки.
Лисовская уже подала заявление в правоохранительные органы и надеется, что те разберутся с Соломенцевым. Одно Вальтер уже получил наказание: спустя лишь несколько часов после публикации откровенных снимков, его аккаунт был заблокирован.

Олеся Лисовская назвала Соломенцева сумасшедшим из-за опубликованных интимных фотографий
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:05
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