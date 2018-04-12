Олеся Лисовская назвала Соломенцева сумасшедшим из-за опубликованных интимных фотографий

Звезда «Дома-2» ранее пыталась создать отношения с Вальтером на Поляне проекта. Затем, покинув периметр, пара продолжила жить вместе. А не так давно бывший священнослужитель решил разместить в Сети интимные фотографии с Олесей.Лисовская решила ответить экс-возлюбленному и заявила, что ничего не боится. Девушка лишь переживает за то, как отреагируют родители на подобную выходку. Мама Олеси больна, и если с ней что-то случится, Лисовская не простит Вальтера. Экс-участница телестройки назвала мужчину сумасшедшим.Стоит отметить, что некоторые опубликованные фото были сделаны без ведома девушки.Лисовская уже подала заявление в правоохранительные органы и надеется, что те разберутся с Соломенцевым. Одно Вальтер уже получил наказание: спустя лишь несколько часов после публикации откровенных снимков, его аккаунт был заблокирован.