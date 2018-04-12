Подписчики Прохора Шаляпина подозревают его в романе с Виталиной Цымбалюк-Романовской

«Скорее всего, Прохор и будет, как всегда, единственным светлым и позитивным человеком за всю передачу», - предположили верные фанаты ведущего.

Такие предположения появились у подписчиков после того, как мужчина опубликовал в своем Instagram совместный с экс-женой известного актера и режиссера Армена Джигарханяна снимок. На нем знаменитости выглядели очень счастливыми и обнимались.В подписи под публикацией Шаляпин анонсировал передачу, на которую их пригласили.Однако были и те, кто посчитал, что между артистами развивается роман, а потому попросили Прохора не связывать свою жизнь с Виталиной, ведь он рискует повторить судьбу Джигарханяна.Также совместное с Цымбалюк-Романовской фото назвали пиаром, и осудили знаменитость за то, что он выбрал не ту личность для компании.