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Дмитрий Дмитренко хочет выгнать тещу со съёмной квартиры

Дмитрий Дмитренко требует от Ольги Рапунцель выгнать свою мать из их съемного жилища.

Несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что в семействе Рапунцель-Дмитренко не все так хорошо, как «бренды» реалити-шоу демонстрируют общественности. Выяснилось, что в паре постоянно происходят конфликты, причиной которых оказывается Татьяна Владимировна Григорьевская.

Дмитрий Дмитренко хочет выгнать тещу со съёмной квартиры

Наш портал ранее уже писал о том, что между Дмитрием и Татьяной Владимировной довольно часто ранее возникали споры. Как бы то ни было, но мало кто ожидал, что после появления в семье маленького чуда скандалы между родственниками будут по-прежнему продолжаться.

По словам матери Рапунцель, вот уже несколько дней ее зять пытается шантажировать Ольгу. Молодой человек просто-таки требует от своей супруги, чтобы та выставила Татьяну Владимировну за дверь их съемной квартиры.

В Интернете ходят слухи, что Григорьевская не согласилась покидать жилище, где обитает ее дочь и новорожденная внучка. Дмитренко, в свою очередь, отказываясь находится в одном помещении с тещей, живет в подъезде.

Дмитрий Дмитренко хочет выгнать тещу со съёмной квартиры

Нужно сказать, что сама Рапунцель уже ответила на некоторые сплетни. Длинноволосая красавица заявила, что ее мама немного вспылила, именно поэтому наговорила столько глупостей. Тем не менее, Ольги подтвердила, что конфликты между ее мужем и мамой по-прежнему довольно часто возникают.

По слухам в Сети, Татьяна Владимировна в один момент все-таки не выдержала постоянной ругани с Дмитренко и отправилась жить на Поляну. Пока сложно сказать правда ли это или нет, так как Ольга и Дмитрий до сих пор не прокомментировали эту информацию.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:53
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