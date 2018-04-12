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Земфира и Рената Литвинова не оправдали надежд актрисы Яны Трояновой

Актриса отметила свое 45-летие, а также сыграла главную роль в “Ольге”, после чего приняла участие в съемках третьего сезона сериала. Яна Троянова рассказала журналистам, как Земфира и Рената Литвинова не оправдали ее надежд во время работы над короткометражкой “Рядом”.

Звезда во время беседы с журналистами отметила, что сериал стал самым лучшим на экране, хотя отнимает у нее много сил. Сложная судьба артистки помогла ей раскрыть образ своей героини, а также она не гонится за богатством и может завершить карьеру, не дожидаясь приближения старости. Небольшой фильм был снят вместе с режиссером Василием Сигаревым, но Яна Троянова хотела, чтобы в нем звучала композиция Земфиры “Река”.

Земфира и Рената Литвинова не оправдали надежд актрисы Яны Трояновой


Также знаменитость предложила роль Ренате Литвиновой, однако она отказалась от съемок в последний момент, а исполнительница не дала своего согласия на использование песни. Актриса была поражена таким поведением своих коллег, но ее выручила Ксения Раппопорт.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:40
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