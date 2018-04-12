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Возлюбленный Кэти Холмс в 50 лет злоупотребляет фастфудом

Американская актриса Кэти Холмс не знает, как бороться со своим 50-летним возлюбленным, который злоупотребляет фастфудом. Знаменитость считает, что в таком возрасте излишний холестерин может серьёзно навредить здоровью Джереми Фокса.

Возлюбленный Кэти Холмс в 50 лет злоупотребляет фастфудом

Кэти Холмс и Джереми Фокс долгое время старательно скрывали от посторонних глаз свои отношения, но не так давно это стало невозможным. Актриса то и дело жалуется друзьям на своего 50-летнего возлюбленного, а точнее на его пристрастие к вредное еде. Как выяснилось, знаменитость злоупотребляет фастфудом, считая, что никакого вреда лишний гамбургер ему не принесёт.

Сама же Кэти Холмс, как и большинство близких друзей Джереми Фокса, в один голос утверждают о его чрезмерно высоком холестерине. Избранник актрисы откровенно не понимает, почему она заставляет его питаться только полезными продуктами, ведь, по его мнению, даже в 50 лет все калории горят в нём, как в печке.

Также Джереми Фокс подчёркивает, что никогда не видел смысла, а тем более пользы от диет. Если нужно было скинуть лишний вес для очередных съёмок, то он временно отказывался от фасфуда, заменяя его рыбой, птицей и овощами, по потом вновь возвращался к своей любимой пище.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:46
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