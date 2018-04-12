Возлюбленный Кэти Холмс в 50 лет злоупотребляет фастфудом

Кэти Холмс и Джереми Фокс долгое время старательно скрывали от посторонних глаз свои отношения, но не так давно это стало невозможным. Актриса то и дело жалуется друзьям на своего 50-летнего возлюбленного, а точнее на его пристрастие к вредное еде. Как выяснилось, знаменитость злоупотребляет фастфудом, считая, что никакого вреда лишний гамбургер ему не принесёт.Сама же Кэти Холмс, как и большинство близких друзей Джереми Фокса, в один голос утверждают о его чрезмерно высоком холестерине. Избранник актрисы откровенно не понимает, почему она заставляет его питаться только полезными продуктами, ведь, по его мнению, даже в 50 лет все калории горят в нём, как в печке.Также Джереми Фокс подчёркивает, что никогда не видел смысла, а тем более пользы от диет. Если нужно было скинуть лишний вес для очередных съёмок, то он временно отказывался от фасфуда, заменяя его рыбой, птицей и овощами, по потом вновь возвращался к своей любимой пище.