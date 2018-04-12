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Эмин Агаларов воссоединился с бывшей избранницей Лейлой Алиевой на дне рождения приемной наследницы Амины

Певец опубликовал в Instagram ролик, посвященный дню рождения его приемной наследницы Амины. Ради такого события Эмин Агаларов воссоединился с бывшей избранницей Лейлой Алиевой после развода.

Пара сохранила дружеские отношения, и исполнитель часто проводит время с детьми, а сейчас решил устроить роскошный праздник для 4-летней малышки. Сначала она посмотрела все подарки, после чего поехала вместе с братьями на вечеринку в машине звездного отца. Амина весело провела время с друзьями, танцевала и пела, а дальше задула свечи на торте.

Эмин Агаларов воссоединился с бывшей избранницей Лейлой Алиевой на дне рождения приемной наследницы Амины


Пользователи сетей позитивно оценили сюжет Эмина Агаларова, заметив, что его бывшая супруга тоже радостно улыбается в камеру. Они тоже поздравили девочку с таким событием, отметив, что знаменитость является отличным родителем. Сейчас артист имеет новую избранницу Алену Гаврилову и проводит время вместе с нею.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:20
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