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Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой «мерзким»

Российская актриса Наталья Рудова известная своими ролями в таких фильмах и сериалах как: «Татьянин день», «Дыши со мной», «Универ. Новая общага» и «Молодёжка. Взрослая жизнь», любит эпатировать публику своими нестандартными позами на снимках.

К примеру, на этот раз девушка разместила в своем Instagram черно-белое фото, на котором в откровенной позе облизывала стену.

Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой «мерзким»

«Занимайтесь любовью, а не войной», - коротко подписала она его.

Подписчики же назвали пост артистки «мерзким». По их мнению, большинство публикаций знаменитости слишком вызывающие и ей стоит пересмотреть свое поведение или хотя бы прекратить демонстрировать вульгарные фотографии публике.

Стоит отметить, что несмотря на то, что теледива ограничила доступ к комментированию, ее поклонники обсудили снимок на одной из своих фан-страниц.

«Очаровательна....но откуда у вас сток грязи в голове?», «Что-то мерзкое есть в этом фото», «Наташа иногда любит шокировать людей!», «Упадок нравственности! Не могу представить, что хирург, учитель, саморучно выставит такое фото!», - возмущаются они.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 10:35
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