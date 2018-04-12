Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой «мерзким»
Российская актриса Наталья Рудова известная своими ролями в таких фильмах и сериалах как: «Татьянин день», «Дыши со мной», «Универ. Новая общага» и «Молодёжка. Взрослая жизнь», любит эпатировать публику своими нестандартными позами на снимках.
К примеру, на этот раз девушка разместила в своем Instagram черно-белое фото, на котором в откровенной позе облизывала стену.
Подписчики же назвали пост артистки «мерзким». По их мнению, большинство публикаций знаменитости слишком вызывающие и ей стоит пересмотреть свое поведение или хотя бы прекратить демонстрировать вульгарные фотографии публике.
Стоит отметить, что несмотря на то, что теледива ограничила доступ к комментированию, ее поклонники обсудили снимок на одной из своих фан-страниц.
К примеру, на этот раз девушка разместила в своем Instagram черно-белое фото, на котором в откровенной позе облизывала стену.
«Занимайтесь любовью, а не войной», - коротко подписала она его.
Подписчики же назвали пост артистки «мерзким». По их мнению, большинство публикаций знаменитости слишком вызывающие и ей стоит пересмотреть свое поведение или хотя бы прекратить демонстрировать вульгарные фотографии публике.
Стоит отметить, что несмотря на то, что теледива ограничила доступ к комментированию, ее поклонники обсудили снимок на одной из своих фан-страниц.
«Очаровательна....но откуда у вас сток грязи в голове?», «Что-то мерзкое есть в этом фото», «Наташа иногда любит шокировать людей!», «Упадок нравственности! Не могу представить, что хирург, учитель, саморучно выставит такое фото!», - возмущаются они.