Подписчики назвали новое фото Натальи Рудовой «мерзким»

«Занимайтесь любовью, а не войной», - коротко подписала она его.

«Очаровательна....но откуда у вас сток грязи в голове?», «Что-то мерзкое есть в этом фото», «Наташа иногда любит шокировать людей!», «Упадок нравственности! Не могу представить, что хирург, учитель, саморучно выставит такое фото!», - возмущаются они.

К примеру, на этот раз девушка разместила в своем Instagram черно-белое фото, на котором в откровенной позе облизывала стену.Подписчики же назвали пост артистки «мерзким». По их мнению, большинство публикаций знаменитости слишком вызывающие и ей стоит пересмотреть свое поведение или хотя бы прекратить демонстрировать вульгарные фотографии публике.Стоит отметить, что несмотря на то, что теледива ограничила доступ к комментированию, ее поклонники обсудили снимок на одной из своих фан-страниц.